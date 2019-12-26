В Офис генпрокурора наберут еще 200 работников — Рябошапка

На работу в Офис генерального прокурора начинается отбор на вакансии.

Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего у нас чуть более 200 вакансии есть. Мы постепенно их будем заполнять через рекрутинговый процесс", — сказал Рябошапка.

По его словам, в Офисе генпрокурора также строят новые правила и стандарты.

Рябошапка также сообщил, что из 1339 прокуроров после всех процедур — теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность — в ГПУ осталось 610 прокуроров. "Это те, кому предложено перейти в Офис генпрокурора", — уточнил он и добавил, что Офис начнет свою работу со 2 января 2020 года.

В то же время генпрокурор отметил, что количество прокуроров уменьшится с 15 тысяч до 10 тысяч, а это наименьшее количество в истории Украины.

Как сообщал Укринформ, генеральный прокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября соответственно закона. Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры и включала в себя проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора. Заявления о намерении пройти аттестацию написали 1083 прокурора Генеральной прокуратуры. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%. Также в "Голосе Украины" 23 декабря был опубликован приказ за подписью Рябошапки, в котором отмечается, что Офис генпрокурора заработает 2 января 2020 года. Этот приказ вступает в силу со дня его опубликования. Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году.

По материалам: ukrinform.ru