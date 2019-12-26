Зарплаты прокуроров обновленной ГПУ вырастут от 50 до 75% — Рябошапка

Заработная плата у прокуроров Генпрокуратуры после прохождения аттестации и соответствующих постановлений Кабинета министров будет существенно повышена.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает корреспондент Укринформа.

"Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышаются, где-то от 50 до 75 процентов. Сейчас постановления уже приняты, они оформляются в Секретариате Кабмина. Я думаю, они вскоре будут опубликованы, и в ближайшее время прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты", — сказал Рябошапка.

Он отметил, что уровень зарплат прокуроров ГПУ после аттестации пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтах, поскольку они "специализированные и имеют несколько иные гарантии защиты, в том числе и заработные платы".

"Но это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у других органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ", — подчеркнул Рябошапка.

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По его словам, предполагается, что будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.

"По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки, соответственно, будут применяться и премирования, и так называемые бонусы. То есть, не так, как сейчас — всем подряд одинаковая ставка, условно говоря, 100 процентов, а в соответствии с тем, кто и что сделал. И будут другие дополнительные гарантии, связанные, в том числе и с прохождением карьеры, которая основывается на результатах справедливой оценки работы", — добавил генпрокурор.

Как сообщал Укринформ, генеральный прокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября соответствующего закона.

Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры и включала в себя проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора.

Заявления о намерении пройти аттестацию написали 1 083 прокурора Генеральной прокуратуры. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

Также в "Голосе Украины" 23 декабря был опубликован приказ за подписью Рябошапки, в котором отмечается, что Офис генпрокурора начнет работу 2 января 2020 года.

Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году. Процедуру переаттестации прокуроров планируют завершить до 1 сентября 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru