Фицо заявил, что признание принципа территориальной целостности Украины – якобы лишь теория международного права, однако в реальности россияне никогда не вернут Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей под контроль Киева.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Dennik N и ČTK.

Глава словацкого правительства убежден, что для Украины «нет и никогда не будет» военного решения, увеличится лишь количество погибших с ее стороны и стороны РФ. Вернуть оккупированные территории может помочь НАТО, однако, по словам политика, вмешательство Альянса развяжет Третью мировую войну.

Премьер-министр считает, что боевые действия в Украине можно было бы закончить введением особого статуса для захваченных РФ регионов на востоке страны и провести референдум относительно будущего этих территорий.

Представитель Братиславы добавил, что «можно рисовать воздушные замки», однако российские войска отступать не собираются.

Ранее Фицо заявил, что вступление Украины в Альянс может обернуться Третьей мировой войной.