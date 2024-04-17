О том, что вышеописанное соглашение между Вашингтоном и Киевом, судя по всему, будет функционировать не хуже, чем идентичный меморандум с Иерусалимом, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение Андрея Ермака, опубликованное на официальной странице ОПУ.

По словам Ермака, данный договор станет образцовым, в особенности, с учетом реальных возможностей США и ряда лучших «сильных сторон» положений, внесенных в ранее подписанные аналогичные гарантии с другими странами. Кроме того, сегодня поднимался вопрос относительно алгоритма действий Киева после получения одобрения от Конгресса США на пролонгацию военной поддержки Украины.

Также, глава ОПУ добавил — соглашение США с Украиной будет работать не хуже, чем «американский меморандум с Израилем», подтвердивший эффективность совместных действий стран-союзников в период недавнего противодействия масштабной атаке Ирана.

Ранее мы писали о том, что в ОПУ объясняли высказывание Ермака о подготовке Россией наступления на Харьков.