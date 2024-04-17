О том, что удар в Мордовии был осуществлен с помощью дронов-камикадзе Украины, и «бавовна» произошла с 590 отдельным радиотехническим узлом воинской части под номером 84680, расположенной в окрестностях Ковылкино, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение Главного управления разведки Минобороны, опубликованное «Укринформом».

В частности, ГУР МОУ подтвердило результативную атаку на важный объект в вышеописанной воинской части на территории страны-агрессора. Также стало известно, что украинские БПЛА попали в «хваленый» загоризонтный радиолокатор 29Б6 «Контейнер» с дальностью выявления целей около 3 000 километров и высотой обнаружения более 100 километров. При этом, расстояние от границ Украины до места «инцидента» составляет лишь 580 километров.

Ранее мы писали о том, что дроны ГУР Минобороны ударили по авиазаводу в Казани.