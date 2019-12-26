Звиробий подала в ГБР заявление на Трубу

Волонтер Маруся Звиробий и ее адвокаты подали заявление в канцелярию Государственного бюро расследований на руководителя ГБР Романа Трубу из-за служебного подлога.

Об этом она сказала в комментарии журналистам после допроса в ГБР, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны были прийти с постановлением Шевченковского суда. … Поэтому соответствующие заявления сегодня мы оставили в канцелярии ГБР", — сказала Звиробий.

В свою очередь адвокат волонтера Андрей Писаренко отметил, что было подано заявление о совершении уголовного преступления по ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины, а именно — должностным лицом правоохранительного органа, то есть в данном случае — руководителем ГБР.

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Как сообщалось, 28 ноября следователи ГБР и спецназовцы СБУ провели обыск в квартире участницы АТО и волонтера Маруси Звиробий. Она вместе с народным депутатом Софией Фединой является фигурантом дела, открытого по факту их высказываний в адрес Президента. Речь идет о совместном видеообращении Звиробий и Федины, которое они записали 26 октября.

По материалам: ukrinform.ru