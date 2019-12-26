Звиробий рассказала, о чем ее спрашивали в ГБР

Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) заявила, что сегодняшний допрос в Государственном бюро расследований отвечал всем правовым нормам.

Об этом она сказала в комментарии журналистам под зданием ГБР, сообщает корреспондент Укринформа.

“На данный момент допрос в ГБР соответствовал всем правовым нормам. Все было прилично, и я посмотрю, как это будет продолжаться (далее — ред.) Меня опрашивал следователь, приходивший ко мне с обыском, и со мной были два моих адвоката. Придраться не к чему сегодня, молодцы. Сегодня у меня был адекватный допрос", — сказала Звиробий.

Она уточнила, что в уголовном производстве об угрозах Президенту остается в статусе свидетеля.

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"(На допросе) спрашивали, знаю я Федину или нет. Все знают Федину. И о Facebook (о трансляции в Fb — ред.). Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Я не знаю: очень переживать за человека, которого могут взорвать, это негативное или позитивное отношение? Это философский вопрос. Поэтому уже не знаю, как они это там "расшифруют", — сказала волонтер.

По ее словам, следующий ее допрос в ГБР запланирован на 10 января, на 11:00.

Как сообщалось, 28 ноября следователи ГБР и спецназовцы СБУ провели обыск в квартире участницы АТО и волонтера Маруси Звиробий. Она вместе с народным депутатом Софией Фединой является фигуранткой дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес Президента. Речь идет о совместном видеообращении Зверобой и Федины, которое они записали 26 октября.

По материалам: ukrinform.ru