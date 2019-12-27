Жертвам насильственных преступлений назначат компенсацию — Кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил разработанный Министерством юстиции проект закона "О возмещении ущерба потерпевшим от насильственных уголовных правонарушений", который предусматривает предоставление им государственной социальной помощи в виде возмещения ущерба.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Минюст разработал законопроект, чтобы повысить гарантии прав потерпевших от насильственных уголовных правонарушений, а также их близких родственников и членов семьи, в том числе — предоставление им государственной социальной помощи в форме возмещения вреда.

В частности, одобренный проект закона Украины "О возмещении ущерба потерпевшим от насильственных уголовных преступлений" определяет основания и условия, а также порядок возмещения за счет государства ущерба, причиненного в результате насильственных уголовных правонарушений, посягающих на жизнь и здоровье физического лица.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, потребность в соответствующем законопроекте обусловлена ​​значительным количеством пострадавших лиц, которых, согласно статистике, более 24 тысячи, а также — отсутствием механизма компенсации ущерба жертвам насильственных уголовных правонарушений и большим количеством уголовных производств, в которых не установлена ​​личность преступника.

Так, положениями законопроекта предлагается гарантировать осуществление возмещения вреда со стороны государства в случаях, когда в результате насильственного уголовного преступления нанесен ущерб здоровью физического лица либо результатом стала его смерть.

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"Законопроектом предусматривается введение нового механизма возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений. В частности, подлежит компенсации ущерб, связанный с утратой заработка из-за причинения вреда здоровью и понесения расходов на медицинскую помощь вследствие насильственного уголовного правонарушения ", — разъяснил Малюська.

Он отметил, что возмещение вреда пострадавшим от насильственных уголовных правонарушений предусматривается за счет поступлений в специальный фонд Государственного бюджета Украины.

Как отмечается, Фонд будет наполняться из средств, которые будут поступать от отбывания наказания в виде штрафов и исправительных работ, средств, которые были выплачены жертве в связи с совершением умышленного насильственного преступления и были возвращены в доход государства в порядке регресса и судебного сбора в случае принятия судом обвинительного приговора.

По материалам: ukrinform.ru