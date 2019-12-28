Детективам НАБУ открыли доступ к непубличной части Реестру деклараций

Общество
Таисия Слепцова0
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Детективам НАБУ открыли доступ к непубличной части Реестру деклараций

Детективы Национального антикоррупционного бюро будут иметь доступ к непубличной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции совместно с Государственным предприятием "Украинские специальные системы" организовало доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальному антикоррупционному бюро Украины", — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что порядок доступа НАБУ к Реестру деклараций был утвержден совместным приказом НАПК и НАБУ и зарегистрирован в Министерстве юстиции.

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"Данным Порядком урегулированы вопросы обеспечения доступа детективов НАБУ к непубличной части Реестра деклараций, а также вопросы защиты информации при взаимодействии двух антикоррупционных органов", — отметили в НАПК.

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По материалам: ukrinform.ru


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