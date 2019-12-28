Теракт в Харькове: Суд приговорил обвиняемых к пожизненному заключению и сразу же освободил их

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Предполагается, что их готовят к обмену с «Л/ДНР».

28 декабря районный суд Харькова приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества у виновных в совершении теракта в Харькове в 2015 году… И сразу после приговора отпустил их.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

По решению суда, у осужденных есть 30 дней для обжалования приговора. Сам же приговор вступит в силу после 30 дней, если не подадут апелляцию, или после рассмотрения апелляции, если она будет подана.

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А до этого времени, Дворникову, Тетюцкому и Башлыкову изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. А это значит, что их должны немедленно отпустить и до вступления приговора в силу виновники в смерти 4 людей будут на свободе.

Активисты опасаются, что убийц отпустили с целью выдать их боевикам «Л/ДНР» в рамках обмена пленными:

«Мы категорически несогласны с тем, что случилось. Это чисто политическое решение, которое не имеет отношения к закону. Будем обжаловать. Если с нашей судебной системой не сможем поладить, обратимся к международным судам», — рассказал адвокат потерпевших.

Под зданием суда также собрались активисты. Они держат в руках баннер с надписью «Обмен террористов — позор Зеленского».

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Напомним, ранее мы писали, что виновных в теракте в Харькове приговорили к пожизненному заключению.


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