О том, что публично комментировать подобную «передачу тел военнопленных», а также провести необходимую экспертизу, подсчет количества погибших или изучения обстоятельств инцидента, можно будет осуществить на после «заявления о какой-то готовности» РФ, а только по воле самой Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, со дня падения этого авиатранспортного средства врага, соответствующие структуры Украины ведут собственные следственные мероприятия, одновременно направляя запросы относительно проведения международного расследования, в котором государство-террорист постоянно отказывает.

Представитель ГУР МОУ добавил — 65 человек из перечня, предоставленного официальными органами страны-агрессора, в действительности являлись украинскими военнопленными, однако, реальная судьба перечисленных людей — тематика текущего расследования, и отдельных выяснений, которые сейчас и продолжаются.

Юсов подчеркнул — РФ продолжительное время отказывалась показывать обломки самолета, не демонстрируя полноты «картинки», в частности, тела, — на борту ИЛ-76 могли перевозить боеприпасы, но были ли вместе с ними люди, — следует выяснять. Спикер ГУР напомнил — Россия заранее не предупреждала касательно намерений перевозить украинских военнопленных, и такой факт публично доказан.

Юсов акцентировал:

Если выяснится, что люди были на борту, то это очередное преступление государства-агрессора.

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