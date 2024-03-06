О том, что армия Путина реализует через «черный рынок» пленных защитников нашей страны, которых покупают военизированные группировки из Чечни, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Института изучения войны (ISW).

Как стало известно аналитикам Института изучения войны, украинские военнопленные, приобретенные «кадыровцами» у подразделений российско-оккупационной армии, потом используются для обмена на чеченских террористов.

В частности, вояки «Ахмата», ранее участвовавшие в боевых действиях, также захватывали в плен украинцев, но поскольку на данном этапе войны исполняют преимущественно полицейские или логистические функции в тыловых районах ВОТ нашей страны, их возможности в пополнении «обменного фонда» весьма ограничены.

Следует отметить, что подобные методы нарушают нормы международного законодательства, в которых указано — «ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных».

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, что стоит за заявлениями Медведева о границах РФ, которые «нигде не заканчиваются».