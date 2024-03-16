О том, что Москва напрямую использует вопрос пролонгации обменного процесса военнопленными против Киева, намереваясь дестабилизировать обстановку внутри Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, обнародованное в официальном Telegram-канале омбудсмена (должностное лицо парламента, защищающее права человека) Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, РФ начала «вбрасывать» дезинформацию об обмене военнопленными для подрыва социальной и политической ситуации в стране. Например, сейчас враги массово обзванивают родственников пленных защитников, и сообщают — якобы РФ полностью готова к осуществлению возвращения «вашего родного человека», но именно Украина не желает его забирать.

Таким образом, Россия провоцирует семьи военнопленных на проведение акций и митингов, косвенно призывая к перекрытию улиц и блокировке админзданий, объясняя, что такие меры якобы принудят украинские власти к «проведению» обменов.

Омбудсмен акцентировал:

Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы!

Ранее мы писали о том, что в ГУР раскрывали детали операции Москвы «Перун», направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.