Дело экс-беркутовцев: активисты до сих пор дежурят под Лукьяновским СИЗО

По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят активисты, которые вчера блокировали его, чтобы не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев, которых освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Об этом с места события сообщает корреспондент Укринформа.

"По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО — людей стало меньше, разделились на небольшие группы и дежурят возле всех возможных выездов из СИЗО", — отметила журналист.

Люди мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.

Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

Читайте также: В Киеве активисты под СИЗО и судом протестуют против обмена экс-беркутовцев

Как ранее сообщал Укринформ, Святошинский райсуд рассматривает по существу дело против пяти бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Всего, по данным ГПУ, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

В феврале прошлого года суд объединил уголовные производства в отношении Маринченко, Тамтуры, Янишевского, обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производствами в отношении Зинченко и Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Читайте также: Под Лукьяновским СИЗО — Красный Крест и более 200 активистов

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным МВД, 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.

По материалам: ukrinform.ru