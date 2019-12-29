<img class="aligncenter" title="К инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 городов — Гончарук » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/b1b90e58c840e5c282d856f190558a41.jpg» alt=»К инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 городов — Гончарук» width=»100%» />

Власти 20 украинских городов приняли решение о корректировки тарифов на тепло.

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов — Харьков, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев.

Это означает, что местная власть уже приняла решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло!" — написал он.

Также премьер призвал другие города присоединяться к инициативе и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежках была меньше уже с января 2020 года.

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Как сообщалось, 26 декабря Кабинет министров обнародовал постановление, позволяющее теплопоставщикам пересчитывать платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, решение правительства позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

По материалам: ukrinform.ru