О том, что устранение либо «исчезновение» кремлевского тирана Путина никак не отразится на сформированном мнении, не столько российского социума, но и в целом, на отношении страны-агрессора к мировому сообществу, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

По словам Буданова, все вышеописанное является не более, чем риторическим вопросом, поскольку при условии «исчезновения» Путина «точно ничего не изменится». Кроме того, даже резкие преобразования в РФ не смогут идентично переформатировать их (россиян) отношение к миру, их мировосприятия. В частности, глава ГУР МОУ уверен, что российское общество стало жертвой собственной пропагандисткой машины, и «они это признают».

Также, Буданов акцентировал — социум РФ излишне «прокачан» на выказывание ненависти к Украине и странам Запада, и даже при сценарии, предполагающем появление того, кто сможет прекратить текущую войну, накопленные чувства не прекратят «влиять на принятие решений в РФ очень долго».

Впрочем, и в нашей стране будет фиксироваться идентичное отношение к РФ, как, например, наблюдалось после завершения Второй мировой войны, когда было весьма сложно отыскать «человека, который бы смотрел на ФРГ, как на друзей».

Буданов резюмировал:

[Можно представить, что] все остановилось, Россия извинилась — кто поверит России через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа.

Ранее мы писали о том, что Буданов называл самый абсурдный фейк о нем, придуманный российскими пропагандистами.