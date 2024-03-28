О том, что внимание захватчиков сейчас сосредоточено на попытках прорыва в Семеновку, однако такие действия не по силам «освободителям», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную заместителем командира 3-й ОШБр Максимом Жориным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жорина, безумное количество потерь путинские войска понесли при захвате Орловки, которая далась им лишь после «демилитаризации» нескольких подразделений. Впрочем, сейчас захватчики концентрируются у населенного пункта Семеновка, стремясь в него ворваться, и пытаясь нащупать ослабленное место в обороне ВСУ, но на данном этапе никаких успехов у оккупантов здесь нет. Кроме того, с аналогичными «достижениями», «вторая армия мира» ежедневно осуществляет атаки на Бердичи.

Замкомандира 3-й ОШБр добавил — защитникам Украины удалось минимизировать наступательный потенциал оккупантов (вопреки постоянному пополнению россиян «живой силой»), благодаря наличию некоторого объема собственных ресурсов (личного состава и техники), сейчас создающему условия, при которых у противника не выходит реализовывать свои попытки продвижения, в частности, у Семеновки.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в 3-й ОШБр заявляли — оккупанты могут открыть новое наступательное направление на фронте.