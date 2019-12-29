Пока экс-беркутовцы в СИЗО, активисты продолжат дежурство

Активисты продолжают мониторить ситуацию с вывозом экс-беркутовцев из территории Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа с места событий.

"Состояние сейчас таково: все еще есть информация, что беркутовцы — внутри, а поэтому, пока не произойдет обмен, очень важно, чтобы люди подтянулись и помогали в блокировании всех выходов", — отметил один из активистов-координаторов Власти Грезев.

Он добавил, что сейчас часть людей находится под СИЗО еще с ночи, "а некоторые — еще с утра, из суда".

Сейчас на месте дежурят до сотни человек и около десяти автомобилей — активисты дежурят по очереди и периодически греются в автомобилях.

К центральному входу СИЗО также подошел народный депутат, бывший пленник Кремля Ахтем Чийгоз.

Рядом с центральным входом дежурят правоохранители, также присутствуют представители полиции диалога.

Как сообщал Укринформ, Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения личными обязательствами пяти бывшим работникам спецподразделения «Беркут» по делу о расстрелах на Майдане.

Ранее в Киевском апелляционном суде один из новоназначенных прокуроров, Сергей Куцый, подтвердил, что 5 экс-беркутовцев значатся в списках на обмен.

Святошинский райсуд рассматривает по существу дело против пяти бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Всего, по данным ГПУ, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

В феврале прошлого года суд объединил уголовные производства по Маринченко, Тамтуре, Янишевскому, обвиняемым в расстреле 49 активистов евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськину, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Читайте также: Дело экс-беркутовцев: активисты до сих пор дежурят под Лукьяновским СИЗО

По данным Генпрокуратуры, во время евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста начали называть Небесной сотней.

По данным МВД, от 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

По материалам: ukrinform.ru