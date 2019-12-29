Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на журналистов Шария

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста подозреваемому в препятствовании деятельности журналистов.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

"Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант будет находиться под ночным домашним арестом", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 24 декабря в столичную полицию поступила информация от журналистов относительно противоправных действий в отношении них на территории Апелляционного суда Киева.

Полицейские провели следственные действия и установили одного из подозреваемых. Им оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

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Ранее сообщалось, что в Апелляционном суде города Киева 24 декабря двое сотрудников, которые работают на видеоблоггера Анатолия Шария, пожаловались на травлю возле суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

По материалам: ukrinform.ru