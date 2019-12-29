Украина передает РФ преступников в обмен на героев — представитель Президента в КСУ

Обменивая преступников на героев, Украина демонстрирует всему миру, что ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца.

Об этом заявил представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский на своей странице в Facebook, комментируя критику в отношении обмена экс-беркутовцов и террористов на украинских пленных.

"В эти минуты Украина передает представителям российской стороны преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев. Многочисленные «эксперты» и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти сокрушительной критике, забывая при этом, что и раньше Украина обменивала на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили "красные линии", выход украинской власти за которые они начали считать изменой! Наверное, стоит напомнить, что в обмен на Надежду Савченко Украина отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих ", — отметил он.

Также Вениславский напомнил, что расследованию расстрелов Майдана и террористическим актам в Харькове скоро уже шесть лет.

"А Россия, потребовав освобождения убийц героев Небесной сотни или харьковских террористов, фактически официально признала, что они выполняли приказы из Москвы. А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по "закону Савченко", а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл? ", — подчеркнул он.

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Кроме того, Вениславский напомнил общеизвестную историю о том, когда в октябре 2011 года израильского военного, капрала Гилада Шалита обменяли на более чем 1000 палестинских заключенных.

"Во всем мире, и в Украине в частности, это называли образцом того, как государство должно стремиться к освобождению его героев. Что изменилось в отношении симпатиков предыдущей украинской власти к обязанностям государства?", — добавил он.

Как сообщал Укринформ, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области стартовал процесс обмена удерживаемых лиц.

По материалам: ukrinform.ru