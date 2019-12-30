Офис Президента выложил дополненный список освобожденных украинцев

Стали известны фамилии 76 освобожденных пленных, которых в ходе обмена передали вчера Украине.

Их перечень обнародовал Офис Президента Украины.

1. Деев Иван Анатольевич, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Попал в плен 5 февраля 2017 года. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

2. Евтушок Юрий Александрович, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Попал в плен в мае 2018 года во время выдвижения к передовому наблюдательному посту.

3. Иванчук Сергей Александрович, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения, капитан. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Попал в плен 5 февраля 2017 года. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в 2014 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней.

4. Фурсов Роман Викторович, военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Попал в плен 23 ноября 2017 года. Считался таким, что погиб в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что Роман Фурсов в плену.

5. Воскобойник Владимир Владимирович, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Пропал без вести 24 мая 2018 года. Через четыре дня выяснилось, что он попал в плен вблизи Докучаевска (точных данных об обстоятельствах нет до сих пор). До плена прослужил на передовой восемь месяцев.

6. Геймур Александр Юрьевич, старший солдат, попал в плен 22 мая 2019 года. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками. Награжден отличием Министерства обороны Украины «Знак почета».

7. Глондар Сергей Викторович, военный. Проживал в Кировоградской области. В феврале 2015 года был захвачен в плен во время выполнения боевого задания в Дебальцівському окружении. В 2014 году награжден знаком отличия Минобороны Украины «За образцовую службу».

8. Дуванов Ким Владимирович, военный. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае 2019 года он и еще семеро военнослужащих Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками вблизи населенного пункта Оленевка.

9. Жемелинский Василий Леонидович, военный. Проживал в Кировоградской области. Оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018 года был захвачен в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются.

10. Кориньков Александр Александрович, военный. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцівському окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из Дебальцево и попали во вражескую засаду.

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11. Пантюшенко Богдан Валерьевич, военный. Попал в плен 18 января 2015 года во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта.

12. Пундор Борис Иосифович, военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен.

13. Алоян Эдуард Фарамазович, гражданский. Проживал в оккупированном Алчевске Луганской области, где и был похищен вооруженными неизвестными лицами, одетыми в военную форму, в марте 2018 года.

14. Буянов Виталий Александрович, гражданский. Жил в оккупированном Алчевске Луганской области. Был задержан в мае 2015 года так называемой Алчевской комендатурой по обвинению в государственной измене. Во время задержания у него провели обыск и изъяли радиоаппаратуру и дипломы.

15. Воронина Виктория Олеговна, гражданская. Проживала в г. Луганске. Участница международного фонда «Волонтер». Была задержана незаконными формированиями по месту жительства в декабре 2016 года.

16. Горбулич Татьяна Николаевна, гражданская. Переехала из оккупированного Луганска до г. Счастье. Была задержана в марте 2018 года во время прохождения КПП, когда направлялась в Луганск.

17. Данильченко Александр Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске. Был захвачен в апреле 2018 года.

18. Данильченко Владимир Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске, где и был захвачен в апреле 2018 года.

19. Еременко Валентина Александровна, гражданская. Жила в с. Новоалександровка Кременского района Луганской области. В сентябре 2017 года ее задержали с деньгами в оккупированном Луганске при попытке купить квартиру.

20. Завацкий Вадим Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Луганске. Работал в Международном комитете Красного Креста специалистом по медицинским вопросам, с сентября 2018 года – в составе миссии МККК в Луганске. В декабре 2018 года на КПП «Червонопартизанск» в Луганской области был задержан во время проверки документов.

21. Катышев Иван Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном м. Алчевске Луганской области, работал в мебельном магазине. В 2017 году его забрали из-под дома – попросили выйти из квартиры и проконсультировать относительно мебели. Вывезли в неизвестном направлении.

22. Коркишко Роман Викторович, гражданский. Проживал в оккупированном м. Алчевске Луганской области. До января 2018 года занимался частными перевозками по маршруту Алчевск – Харьков. Был задержан незаконными формированиями в июле 2018 года по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

23. Мухина Анастасия Владимировна, гражданская. 72-летняя жительница Луганска исчезла в феврале 2018 года. Со слов знакомой, возможно, была задержана сотрудниками «Министерства госбезопасности ЛНР».

24. Олийнык Денис Анатольевич, гражданский. В плену оказался в октябре 2018 года. По свидетельствам соседей, неизвестные захватили его просто в квартире в Голубовке (Кировске).

25. Пауков Александр Сергеевич, гражданский. Студент Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. В плену с 6 октября 2018 года. Был задержан на КПВВ «Станица Луганская». Обвинялся в «государственной измене в пользу Украины».

26. Секацкий Денис Валерьевич, гражданский. В плену свыше трех лет – с июня 2016-го. Захвачен при невыясненных обстоятельствах.

27. Семенов Валерий Михайлович, гражданский. В плену с 13 января 2018 года – был задержан на блокпосту пгт Славяносербск Луганской области при проверке документов. «Генеральная прокуратура ЛНР» обвинила его в «государственной измене» и «шпионаже».

28. Семиренко Анатолий Александрович, гражданский. В плену – с июля 2016 года. Исчез по дороге в Луганск. Был «приговорен» к 12 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу Украины».

29. Сорокина Елена Вячеславовна, гражданская. Владелица зоомагазина из Первомайска, проукраинская активистка, бесследно исчезла в 2018 году. По городу распространялись слухи о ее расстреле. Ее подруга, которая разыскивала Елену, в это не верила. Во время освобождения удерживаемых на КПВВ «Майорское» Елена вышла из автобуса в футболке с надписью «Моя страна Украина», сделанным, скорее всего, вручную.

30. Тарасюк Валерий Александрович, гражданский. Частный предприниматель из Антрацита. Был задержан по месту жительства в январе 2018 года. В «ЛНР» признан виновным в «государственной измене».

31. Тучин Юрий Алексеевич, гражданский. Исчез в Алчевске в декабре 2017 года.

32. Цыганок Евгений Валентинович, гражданский. Был захвачен в мае 2015 года в собственной квартире в Луганске. Во время похищения оказал сопротивление, получил ранение в ногу. Его обвиняли в якобы нападении на сотрудника «народной милиции ЛНР».

33. Яровой Андрей Михайлович, гражданский. Консультант Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья». Житель Киева. Был захвачен в августе 2018 года во время осуществления гуманитарной миссии на неподконтрольной части Луганской области.

34. Аникимов Виталий Андреевич, гражданский. Исчез на блокпосту вблизи Дебальцево Донецкой области 16 сентября 2016 года, после возвращения от бабушки, которая проживает в оккупированном Алчевске Луганской области.

35. Асеев Станислав Владимирович, гражданский. Украинский писатель, журналист и блогер, член PEN Ukraine. Захвачен в плен между 10 мая и 2 июня 2017 года. Обвинялся боевиками в шпионаже, связи с ним почти не было. Удерживали Станислава в бывшем музее «Изоляция», превращенном в тюрьму. Затем был переведен в другую тюрьму. По информации освобожденного украинца, который находился в плену с Асеевым, тот признался, что его подвергали пыткам. 22 октября 2019 года боевики заявили о том, что Станислав приговорен к 15 годам заключения.

36. Багненко Лариса Александровна, гражданская. Медсестра областной больницы им. Калинина, проживала в оккупированном Донецке, где и исчезла 21 февраля 2019 года. В ее квартиру пришли четверо человек, трое из которых были одеты в гражданское. Еще один был в форме, похожей на полицейскую. Незаконные формирования обвиняли Ларису в «шпионаже».

37. Батрак Дмитрий Владимирович, гражданский. Жил в оккупированном Донецке. Был задержан представителями незаконных вооруженных формирований по месту жительства жены.

38. Бражников Евгений Николаевич, гражданский. Был задержан незаконными формированиями 29 июля 2016 года в собственной машине в оккупированном Донецке. Боевики обвинили его в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти.

39. Бурцев Владимир Евгеньевич, гражданский. Проживал в поселке Опытное Артемовского района Донецкой области. Был задержан незаконными вооруженными формированиями в начале мая 2015 года при неизвестных обстоятельствах. Боевики обвиняли его в «шпионаже».

40. Галазюк Олег Дмитриевич, гражданский. Блоггер. Проживал в оккупированном м. Торезе Донецкой области, работал преподавателем местного факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. В июне 2014 года его брат Виталий сообщил дежурной части Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области об исчезновении Олега. Датой исчезновения считается август 2017 года.

41. Гись Роман Владимирович, гражданский. В 2017-м захвачен по месту жительства в своей квартире в оккупированном м. Донецке.

42. Гончарова Татьяна Александровна, гражданская. Жила в оккупированном Донецке. Летом 2016 года вышла из дома и была задержана НЗФ. В ее квартире провели обыск. Изъяты ноутбук и все документы, включительно с загранпаспортом.

43. Горбань Евгений Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.

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44. Губкина Ольга Михайловна, гражданская, 1963 года рождения. Проживала в оккупированном Донецке. Как рассказала дочь Ольги, летом 2017 года ее мать вызвали на допрос в так называемого МГБ, где она была задержана по обвинению в «шпионаже в пользу Украины».

45. Деркач Василий Иванович, гражданский, 1941 года рождения. Проживал в оккупированном Зугрэсе-2 Донецкой области. Весной 2018 года стало известно, что Василий Деркач находится в плену, его захватили и увезли в Донецк. Со слов очевидца, пленного били.

46. Женчус Андрей Відмантасович, гражданский. Проживал в оккупированном м. Донецке. Исчез на блокпосту «Оленевка» в апреле 2018 года.

47. Завальная Елена Юрьевна, гражданская, 1962 года рождения. Проживала в оккупированном м. Макеевке Донецкой области. В октябре 2017 года двое незнакомых забрали женщину из ее жилища. Позже в доме Елены в ее присутствии состоялся обыск, в результате которого забрали ноутбук и мобильный телефон.

48. Карачор Наталья Ивановна, гражданская, 1970 года рождения. Проживала в оккупированном м. Шахтерске Донецкой области и ухаживала за мужем, который перенес две тяжелые операции. Женщину захватили 4 апреля 2018 года в ее доме.

49. Карпук Дмитрий Валерьевич, гражданский, 1987 года рождения. Проживал в г. Киеве. Был захвачен в июле 2017 года, когда направлялся из оккупированного Донецка в Киев.

50. Керюхин Сергей Николаевич, гражданский. Прописан в оккупированном м. Донецке, но проживал в г. Лимане Донецкой области. Работал начальником структурного подразделения «Лиманское моторвагонное депо» регионального филиала Донецкой железной дороги ПАО «Укрзализныця». Был задержан во время пешеходного перехода КПП в апреле 2018 года, когда направлялся в Донецк, чтобы посетить места захоронений родителей.

51 Коваль Денис Вячеславович, гражданский. Пропал 31 августа 2016 года – того дня к нему пришли неизвестные по домашнему адресу и задержали. Боевики инкриминировали ему «шпионаж».

52. Кочмурадов Андрей Анатольевич, гражданский, программист. Проживал в оккупированном м. Донецке, где в декабре 2017 года вместе с женой Еленой Лазаревой был задержан по обвинению в «шпионаже».

53. Кривошеев Яков Михайлович, гражданский. Был задержан НЗФ в июне 2016 года во время рейда в компьютерном клубе в оккупированном Донецке. Также обвинялся боевиками в «шпионаже».

54. Кулаков Олег Владимирович, гражданский. Проживал в оккупированном пгт Нижняя Крынка Советского района Донецкой области. 20 июля 2017 года был похищен из дома неизвестными.

55. Кулиш Игорь Валерьевич, гражданский. Проживал в оккупированной Горловке Донецкой области. В июне 2016 года вышел на прогулку со своим другом и не вернулся. Друзья были задержаны по обвинению в сотрудничестве с СБУ и организации террористического акта (с целью устранения высокопоставленного чиновника ОРДО) на неподконтрольной Украине территории.

56. Лазарева Елена Викторовна, гражданская, жена Андрея Кочмурадова. Проживала в оккупированном м. Донецке, где в декабре 2017 года вместе с мужем была захвачена НЗФ. Ей, так же как и мужчине инкриминировали «шпионаж».

57. Мальцева Зинаида Николаевна, гражданская. Проживала в Донецкой области. Пропала 1 октября 2017 года в г. Харцызске Донецкой области.

58. Николаев Сергей Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. Был задержан правоохранительными органами РФ во время пересечения границы в пункте пропуска «Успенка – Матвеев Курган».

59. Печенкин Станислав Николаевич, гражданский. Уроженец оккупированного г. Горловки Донецкой области, проживал в Бахмуте. В январе 2017 года поехал проверить состояние жилья до Горловки, после чего связь с ним оборвалась. Его обвинили в «шпионаже» в пользу спецслужб Украины.

60. Писанец Роман Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. В конце мая 2016 года был захвачен на автостоянке в Донецке по обвинению в «шпионаже».

61. Поликарпов Кирилл Сергеевич, гражданский. Проживал в оккупированной Горловке Донецкой области. Исчез 16 ноября 2017 года.

62. Поляков Александр Геннадьевич, гражданский. Проживал в г. Днепре. Исчез в начале апреля 2016 года в Донецкой области. Содержался в СИЗО № 5 г. Донецка.

63. Репетило Александр Петрович, гражданский. Проживал в оккупированном м. Донецке. В июле 2017 года пропал вблизи блокпоста «Оленевка» в г. Донецке – выезжал на временно оккупированную территорию и был задержан.

64. Робак Сергей Викторович, гражданский. Проживал в г. Торецьку Донецкой области. Пропал 2 декабря 2017 года вблизи блокпоста в Ленинском районе Донецка.

65. Романченко Валерий Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. В октябре 2017 года к нему домой приехали неизвестные и забрали процессор, мобильный телефон, автомобиль. Валерия увезли в неизвестном направлении. Боевики считали его агентом СБУ.

66. Савин Василий Константинович, гражданский. Депутат городского совета г. Макеевки в 2002-2010 годах. Проживал в оккупированной Макеевке Донецкой области. Был захвачен НВФ 27 февраля 2015 года. Его обвиняли в создании незаконного формирования, которое должно было воевать на стороне Украины.

67. Соколов Валерий Анатольевич, гражданский. Проживал в оккупированном м. Донецке, где и был захвачен боевиками в ноябре 2016 года по обвинению в шпионаже. Валерий Соколов начал сотрудничать с СБУ с конца июня 2016 года.

68. Сугерей Олег Викторович, гражданский. Проживал в Харькове. Был захвачен третьего марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк.

69. Теорентер Максим Александрович, гражданский. Бизнесмен. Проживал в г. Лиман Донецкой области. В апреле 2016 года уехал по делам до оккупированного Донецка и исчез. Боевики обвиняли Максима в покушении на Александра Захарченко.

70. Терещенко Галина Ивановна, гражданская. Проживала в оккупированном Донецке, где и была захвачена в августе 2017 года. Вела списки боевиков, записывала номера авто в «МГБ». Галине инкриминировали «шпионаж».

71. Тимофеев Александр Леонидович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. В декабре 2017 года, следуя в направлении Донецка, был снят с рейсового автобуса и задержан представителями НЗФ на блокпосту «Оленевка», вместе с ним находилась жена, которую не задержали. Со слов жены, никаких объяснений относительно причин задержания не было. Она также сообщила, что до Александра Тимофеева применяли пытки.

72. Усатюк Сергей Владимирович, гражданский. Проживал в Дружковке Донецкой области, где и исчез 24 сентября 2017 года. Сергей утром вышел из квартиры и был схвачен двумя людьми в военной форме. После этого о нем больше ничего не было известно.

73. Халимендик Вадим Викторович, гражданский. Проживал в с. Дмитровка и в г. Донецке. Боевики задержали его в июле 2017 года по подозрению в террористической деятельности.

74. Чуйкова Марина Владимировна, гражданская, медсестра. Проживала в оккупированной Горловке Донецкой области. Была задержана в марте 2018 года на блокпосту, когда возвращалась с оккупированной территории от больной матери к Бахмута Донецкой области. Боевики обвинили ее в «шпионаже» и сотрудничестве с СБУ. Из ее квартиры изъяли компьютер, планшет, несколько мобильных телефонов.

75. Шейтер Руслан Алексеевич, гражданский. Проживал в с. Щурово Лиманского района Донецкой области. Группа вооруженных лиц забрала Руслана из дома 10 октября 2017 года. Обвиняли в «шпионаже».

76. Ярмишко Алла Ильинична, гражданская. Проживала в оккупированном м. Донецке. В середине февраля 2017 года Аллу забрали из собственной квартиры по подозрению в «шпионаже» в пользу Украины и связях с СБУ. Имеет сына с инвалидностью, который не выходит на улицу и находится на ее иждивении.

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Напомним: в воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен между Украиной и Россией пленными на КПВВ “Майорское” в Донецкой области.

23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран нормандского формата в Париже.

В списке на обмен оказались и пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес постановление об изменении мер пресечения на личные обязательства пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения «Беркут» в деле о расстрелах на Майдане.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru