Сенцов поздравил освобожденных украинцев с возвращением домой

Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный, который в сентябре вернулся домой, поздравил освобожденных из ОРДЛО в рамках воскресного обмена.

Сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"В любом случае для 76 наших пленников и их семей это пекло закончилось. Я искренне поздравляю уволенных", — написал Сенцов.

Также он поблагодарил всех, кто боролся за освобождение удержанных лиц и тех, кто продолжит бороться за тех, кто еще не вернулся домой.

Читайте также: СБУ и в дальнейшем будет работать над возвращением домой всех пленных — Баканов

Как сообщал Укринформ, 9 декабря в Париже Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины на нормандском саммите, в частности, решили, что стороны будут принимать меры поощрения Трехсторонней контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Читайте также: Обмен пленными улучшит основу для мирного диалога на Донбассе – СМИ

23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено по итогам саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

29 декабря во время большого обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО на КПВВ "Майорское" на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников.

По материалам: ukrinform.ru