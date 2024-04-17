О том, какими тактическими методами путинская армия пытается прорваться в пригородные районы Часова Яра, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» полковником Назаром Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, российско-захватнические войска, «время от времени», то есть периодически и регулярно, штурмуют позиции Сил Обороны и окраины города Часовой Яр, бросая в бой малые штурмовые группы, активно размещая свою «живую силу» на небольших маломобильных багги, «на которых они заезжают по 2-3 человека».

В частности, «освободители» стараются забрасывать кого-то из своих стрелков в окопы ВСУ, после чего возвращаются на исходные позиции, «чтобы снова забросить малые штурмовые группы».

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ВСУ объясняли, чем грозит Украине перспектива захвата Часового Яра.