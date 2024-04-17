О том, что украинский лидер Владимир Зеленский будет участвовать в собрании вышеуказанного Совета, запланированного в ближайшие дни, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, размещенное на YouTube-канале NATONews.

По словам Столтенберга, Зеленский инициировал проведение встречи Совета Украина-НАТО, которая пройдет в эту пятницу, 19 апреля, при участии лидера Украинского государства и глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, с целью обсуждения насущных потребностей и расширения масштабов поддержки в противостоянии РФ.

В частности, тематика заседания будет акцентирована на усилении системы противовоздушной обороны, в первую очередь, — на увеличении объемов закупок и интенсификации процесса доставки артиллерийских снарядов в Украину.

Ранее мы писали о том, как Столтенберг высказывался о подготовке РФ к новому возможному наступлению.