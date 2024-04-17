О том, какое прогнозирование составлено специалистами за 100 дней до начала «Олимпиады-2024», в котором учтена вся информация, касающаяся результатов ключевых общемировых состязаний, проведенных после идентичных «Олимпийских игр» в 2020 году, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал компании Gracenote.

В соответствии с данными Gracenote, команда Украины может рассчитывать на получение 13 медалей (3 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых), разделив 17 и 18 места с атлетами Узбекистаном в общем зачете.

Такое «предвидение» опирается на то, что на токийской «Олимпиаде-2020» украинская сборная смогла занять лишь 44 место в медальном зачете с 19 наградами (1 золотой, 6 серебряными и 12 бронзовыми).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минспорта разоблачали реальные цели «нейтральных» спортсменов на «Олимпиаде-2024».