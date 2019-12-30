В сети всплыли фотографии охоты Шуфрича на вымирающих животных

Член парламентской фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО". Среди трофеев депутата – редкие животные, которым грозит уничтожение.

Среди трофеев депутата – три черных носорога, бурая гиена, две антилопы и леопард.

На сайте агентства также сообщается, что Шуфрич "первый и единственный охотник", которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР.

Информация об участии украинского политика в африканском сафари на сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris датируется мартом 2015 года. Однако активное распространение этих данных в Сети началось 28 декабря этого года, после публикации сообщества Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, которое выступает за запрет спортивной охоты, в Facebook.

Напомним: черный носорог относится к видам, которым грозит уничтожение. Три подвида черного носорога уже вымерли. Популяция этих животных сегодня составляет более 4 тысячи особей.

Фото: africatrophyhunting.com

По материалам: ukrinform.ru