О том, что на начало марта, вышеуказанная сумма достигла размера в 1,2 трлн гривен, и это на 13,1 млрд гривен больше, чем месяцем ранее, после «панического» снятия средств в ожидании изменений «мобилизационного» законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как стало известно, граждане Украины стремятся хранить накопленные средства в национальной, а не в иностранных валютах. В частности, на 1 марта этого года, статистика относительно общей суммы вкладов физлиц, включая ФЛП, выглядела нижеуказанным образом:

объем средств на депозитах, открытых в национальной валюте, составил 780,8 млрд гривен;

объем средств на депозитах, открытых в иностранных валютах — 427,3 млрд гривен.

Кроме того, массовая часть ФЛП (физических лиц-предпринимателей) в статистике, касающейся вкладчиков, по состоянию на вышеописанную дату составила 3,3 процента: суммарно на депозитах «лежит» 133,9 млрд гривен или 11,1 процента от всей доли в национальной валюте.

Ранее мы писали о том, что с приходом апреля в Украине снова начнет колебаться курс национальной валюты по отношению к доллару.