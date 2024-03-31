О том, что армия Путина начала создавать мобильно-огневые группы для борьбы с масштабными атаками БПЛА, то есть фактически переняла опыт нашего государства, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, Кремль несколько усилил существующую систему ПВО, развернув комплексы «Панцирь-С1», но на практике отдал приоритет «закрытию неба» над стратегическими энергообъектами лишь в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.

Впрочем, поскольку в местном социуме РФ начали массово выказывать недовольство подобными решениями, Москва начала вынужденно создавать мобильные огневые группы в общевойсковых армиях и военно-воздушных силах.

Предполагается, что россияне намерены применить опыт ВСУ, оснастив свои подразделения тепловизорами, системами РЭБ и пулеметами, установленными на пикапы, что весьма напоминает описание наших тактических мобильно-огневых групп, сформированных весной прошлого года для защиты от интенсивных атак «Гераней-2/Шахедов».

Таким образом, можно сделать выводы — действия российского военного командования о создании собственной разновидности мобильных огневых групп, не столько служит ответом на недавнюю интенсификацию атак украинских дронов-камикадзе на российские НПЗ, сколько частично свидетельствует о бессилии хваленой вражеской ПВО.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW оценивали вероятность оперативного прорыва захватчиков в Харьковской области.