О том, по какой неявной причине захватчики внезапно решили использовать против нашей страны нетипичные разновидности ракет, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Буданова, «Цирконы» отличаются серьезными тактико-техническими характеристиками, и применив данные ракеты, государство-террорист стремилось к пробитию и изучению возможностей нашей системы ПВО, — «вот и вся логика, и ничего другого там нет».

Кроме того, РФ в состоянии беспроблемно бить «Цирконами» по Украине с территории временно оккупированного Крымского полуострова, на котором находятся как минимум несколько пусковых установок (береговых ракетных комплексов), и какие-либо сложности у путинских войск могут возникнуть, только если они перебросят подобную «наземную базу запусков» на другие направления.

Ранее мы писали о том, что Евлаш раскрывал просчеты РФ, благодаря которым ПВО Украины удается уничтожать ракеты «Циркон».