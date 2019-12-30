В Украине заработает call-центр для потерпевших от торговли людьми и насилия

В 2020 году в Украине заработает горячая линия для пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Открытие и работа колл-центра будет введена в течение нескольких месяцев, ведь функционирование должно быть качественным, профессиональным, эффективным. С нового года начнется подготовка специалистов, обустройство самого центра и функционирование этих процессов", — сообщил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский.

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По его словам, Премьер-министр Алексей Гончарук уже подписал соответствующее Постановление КМУ №1145 о создании колл-центра.

Прием обращений граждан будет проходить по номеру 15-47.

По материалам: ukrinform.ru