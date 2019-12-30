Загороднюк: С освобожденными военными будут работать медики и психологи

Министр обороны Андрей Загороднюк встретился с двенадцатью военными, освобожденными из плена в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Загороднюка, всем военным после пребывания в плену понадобится время на адаптацию. Также с ними встретятся медики.

"Нашим воинам нужно дать время на адаптацию. Военные медики и психологи сделают все возможное. А наша задача — вернуть всех. И мы над этим работаем", — подчеркнул Загороднюк.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, при цьому країна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

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За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk

По материалам: ukrinform.ru