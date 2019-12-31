Гончарук пригрозил игорному бизнесу новым ударом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук видит, что недавно закрытые нелегальные игорные заведения "начали поднимать голову", а потому предупредил: рейд правоохранителей – "сеанс убеждения" – можно повторить.

Об этом рассказал председатель правительства Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24".

По словам премьера, нелегальные казино "начинают поднимать голову".

"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения", – заявил Гончарук.

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При этом глава правительства убеждает: "Мы контролируем ситуацию каждый день и не видим массового возвращения залов".

"Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и до всех дойдут руки", – пообещал Гончарук.

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Как сообщалось, Кабинет Министров 20 декабря принял распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. После этого министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Нацполиции до 16 часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru