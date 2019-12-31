СМИ опубликовало список украинцев, о содержании которых в ОРДЛО точно известно

Радио "Свобода" публикует список имен украинцев, об удержании которых в ОРДЛО точно известно и их родственникам, и украинским правозащитным организациям, но которых почему-то не «подтвердили» боевики во время предновогодних переговоров в Минске.

Об этом говорится в материале “Путинский фонд: кто остался в плену в ОРДЛО после обмена”

В частности, СМИ сообщает имена гражданских лиц: Валерий Матюшенко — предприниматель, музыкант, заложник группировки «ДНР», схвачен посреди родного Кальмиусского 15 июля 2017 года и приговорен так называемым «судом» группировки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж». Сейчас его вроде бы удерживают в Макеевке.

Виталий Атаманчук — 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года посреди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, у него проблемы со здоровьем. Группировка «ДНР» публично ни разу не сообщала о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов — школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой возле Донецка 12 сентября 2018 года. За «терроризм» и «диверсионную деятельность» подростки получили от группировки «ДНР» сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания. На следующий день после обмена 29 декабря 2019 года главарь «ДНР» Денис Пушилин их «помиловал». Отпустили ли подростков — неизвестно.

Сергей Русинов — 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, оставшейся в оккупации), «осужден» группировкой «ЛНР» к 6 годам тюрьмы за «разжигание вражды» и поддержку украинских патриотических групп в соцсети «ВКонтакте». Сейчас удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреев — пропавший в апреле 2019 года 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой «ЛНР» в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что у мужчины инвалидность 2-й группы.

Роман Сагайдак — похищенный в июне 2017 года в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 года обвинен группировкой «ЛНР» в «разбое, нанесшем непоправимый ущерб республике». Получил «приговор» в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Среди пленных также военные. После обмена 29 декабря один из 12 заявленных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену у России, в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки «ДНР» 22 мая 2019 года.

Журналистка «медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила «придержать» на оккупированной части Донбасса.

В частности, это:

Виталий Чмиль — боец ​​36-й бригады морской пехоты, захвачен в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качинский — боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, попал в плен 29 декабря 2018 года. В январе 2019-го группировка «ДНР» опубликовала видео с Качинским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс ушел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.

Станислав Панченко — боец ​​58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года. Через три дня группировка «ДНР» распространила видео его «допроса», где военный рассказал якобы о беспорядках и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.

Николай Гриненко — боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним также группировка «ДНР» распространила пропагандистское видео, более чем через неделю после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну, чтобы зарабатывать. Побратимы заявили, что на Гриненко осуществлялось «колоссальное психологическое давление».

Игорь Мирончук — боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захвачен 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии. С ним также «ДНР» распространило видео, на котором он наговаривал на свою мотивацию и состояние дел в ВСУ. «Друзья и побратимы Игоря объясняют это моральным давлением, которому он подвергается в плену», — прокомментировали в бригаде.

На следующий день после обмена представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену у боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными. В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человека, но 14 отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

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Сегодня, 31 декабря, Офис главы государства сообщил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились о немедленном согласовании списков для нового обмена пленными, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине.

По материалам: ukrinform.ru