В Главном военном госпитале рассказали о состоянии освобожденных военных

Состояние 12 украинских военнослужащих, освобожденных из плена в результате обмена 29 декабря, "относительно удовлетворительное".

Об этом сообщил начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук в видео, которое опубликовало Министерство обороны.

"Предварительно мы можем сказать, что все они пребывают в относительно удовлетворительном состоянии. Но прекрасно понимаем, что условия, в которых они находились, могли привести как к возникновению, так и к обострению хронических болезней, которые у них были", — сказал начальник госпиталя.

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По словам Казмирчука, специалисты центра проведут необходимые медицинские обследования, и военным в случае необходимости будут предоставлены лечение и психологическая реабилитация.

Как сообщалось, 29 декабря во время большого обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО на КПВВ "Майорское" на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников.

По материалам: ukrinform.ru