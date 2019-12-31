Участники Украинской антарктической экспедиции поздравили земляков с Новым годом

Полярники и полярницы с антарктической станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

"Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом. Они хотят побольше добра искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многое другое", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции: 10 полярников и 2 полярницы. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Читайте также: В "Борисполе" открыли выставку про украинские научные исследования в Антарктиде

Как сообщал Укринформ, 19 декабря 2019 года в аэропорту "Борисполь" МОН и Национальный антарктический центр по случаю 200-летия открытия Антарктиды открыли выставку, посвященную научным исследованиям Украины в Антарктиде. На выставке представлены фотографии, рассказывающие о работе и жизни украинских ученых. Выставка в Борисполе продлится до 12 января.

По материалам: ukrinform.ru