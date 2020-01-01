В новогоднюю ночь границу охраняли около 3,5 тысячи нарядов ГПСУ

За минувшие сутки на въезд и выезд из Украины в целом было оформлено 175 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Всего в новогоднюю ночь границу государства охраняли около 3,5 тысячи пограничных нарядов … Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 тысяч граждан. Причем в наше государство проследовали почти 95 тысяч человек, тогда как из Украины оформлено 80 тысяч человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тысяч транспортных средств", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничное ведомство усилило меры по охране государственной границы еще накануне рождественских и новогодних праздников. В частности, проводились мероприятия по недопущению перемещения оружия и взрывчатки, а также пересечения границы противоправными элементами и потенциальными нелегальными мигрантами.

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"Всего в ходе мероприятий пограничного контроля в сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них — более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы", — информируют пограничники.

В ГПСУ отметили, что патрулирование с усиленными мерами безопасности продолжится и в дальнейшем.

Фото: dpsu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru