Зеленский: Любить Украину – значит любить всех украинцев

Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении пожелал украинцам уважения друг к другу, достатка и много поводов для улыбок.

Поздравление главы государства с Новым 2020 годом обнародовал сайт Президента.

"Дорогие украинцы! В новом 2020 году я желаю всем нам – уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, – легкого и приятного головокружения на утро", — отметил Президент.

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Кроме того, Зеленский призвал помнить, что любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они ни родились.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru