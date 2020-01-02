Сколько российских паспортов было выдано жителям ОРДЛО – в МИДе РФ назвали большую цифру

В Российской Федерации сообщили, что жители ОРДЛО получили много паспортов РФ. Их оказалось примерно 136 000, что является достаточно большим количеством для оккупированных территорий Донбасса. На этом фоне известно, что было отклонено только 232 заявления о приеме российского гражданства.

Об этой информации сообщило издание «Лига.Новости», передает «НБН».

Отмечается при этом, что очереди на оформление получения паспортов Российской Федерации очереди на оккупированных территориях Луганска и Донецка не уменьшаются. Однако отдельные личности заявили о том, что жителей оккупированных территорий подвергаются давлению и попросту не имеют другого выбора.

«Есть у нас и те, кто не желает получать паспорт России. Но их просто вынуждают, «выкручивая руки» и запугивая», — сообщил один из местных жителей, который пожелал остаться неизвестным.

Учитывая вышеупомянутое, становится сложно заявлять о точных данных в плане получения паспортов РФ, поскольку имеет место быть насилие и жестокость по отношению к мирным людям.

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