Субсидия, когда живешь по адресу “второй половинки”: Минсоцполитики разъяснило нюансы

При назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их места регистрации.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики на странице в Facebook.

"Субсидия назначается, и во время назначения жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их места регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет", — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабмина № 848, жилищная субсидия назначается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

Так, в состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами, и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии.

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Также в Минсоце сообщают, что при назначении жилищной субсидии учитываются доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса домохозяйства.

При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

По материалам: ukrinform.ru