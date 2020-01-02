ВСУ ликвидировали 619 боевиков из «Л/ДНР» — пресс-служба ООС рассказала о невероятных успехах армии Украины

Украинские военнослужащие смогли добиться определенных результатов на передовой в борьбе с оккупантом. За предыдущий, 2019 год, ВСУ уничтожили 619 боевиков, которые с 2014 года сражаются против Украины.

Об этой информации сообщила пресс-служба ООС на своей страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск на протяжении всего 2019 составили: бесповоротные – 619 человек; раненые и травмированные – 939 человек; вооружение и военная техника – 110 единиц. Объединенные силы продолжают выполнять боевые задания, чтобы сдержать вооруженную агрессию Российской Федерации. Слава Украине», — написали в пресс-службе.

Комментаторы, в свою очередь, поблагодарили военнослужащих за защиту украинского суверенитета и территорий страны. Однако нашлись и те, кто выступил с критикой насчет деятельности пресс-службы. Впрочем, многие сошлись на том, что украинские воины смогли уничтожить множество врагов, благодаря чему положение в Украине остается безопасным.

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