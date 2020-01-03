Более 100 дней: Стало известно, сколько выходных будет в 2020 году

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Несколько раз нас ждут выходные по 3-4 дня подряд.

Новый 2020 год только начался, а уже стало известно, сколько дней украинцы смогут отдохнуть в этом году, передает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

Помимо традиционных выходных в субботу и воскресения, нас ждет и 11 государственных выходных.

  • 1 января, среда — Новый год (уже отдохнули)
  • 7 января, вторник — Рождество Христово
  • 8 марта, воскресение — международный женский день
  • 19 апреля, воскресение — Пасха
  • 1 мая, пятница — день труда
  • 9 мая, суббота — день победы во Второй мировой войне
  • 7 июня, воскресение — Святая Троица
  • 28 июня, воскресение — день Конституции
  • 24 августа, понедельник — день Независимости Украины
  • 14 октября, среда — день защитника Украины
  • 25 декабря, пятница — Рождество Христова (по юлианскому календарю)
Читайте также:  Институт Нацпамяти продолжит работу над начатыми проектами — Вятрович

Так как некоторые из них выпадают и так в выходной день (суббота/воскресение), то их переносят на ближайший понедельник.

Получается, что выходными станут понедельники: 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 и 29 июня.

Выходит, что в 2020 году будет несколько выходных, которые продлятся по 3-4 дня подряд:
4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.

Читайте также:  Минздрав ищет нового ректора для медуниверситета

Напомним, ранее мы писали, сколько будет выходных на Рождество.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

15 июля: народный календарь и астровестник

Таисия Слепцова

24 декабря: народный календарь и астровестник

Таисия Слепцова

ВАКС отложил рассмотрение дела в отношении экс-главы Госаудита

Таисия Слепцова

Добавить комментарий