Более 100 дней: Стало известно, сколько выходных будет в 2020 году
Несколько раз нас ждут выходные по 3-4 дня подряд.
Новый 2020 год только начался, а уже стало известно, сколько дней украинцы смогут отдохнуть в этом году, передает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.
Помимо традиционных выходных в субботу и воскресения, нас ждет и 11 государственных выходных.
- 1 января, среда — Новый год (уже отдохнули)
- 7 января, вторник — Рождество Христово
- 8 марта, воскресение — международный женский день
- 19 апреля, воскресение — Пасха
- 1 мая, пятница — день труда
- 9 мая, суббота — день победы во Второй мировой войне
- 7 июня, воскресение — Святая Троица
- 28 июня, воскресение — день Конституции
- 24 августа, понедельник — день Независимости Украины
- 14 октября, среда — день защитника Украины
- 25 декабря, пятница — Рождество Христова (по юлианскому календарю)
Так как некоторые из них выпадают и так в выходной день (суббота/воскресение), то их переносят на ближайший понедельник.
Получается, что выходными станут понедельники: 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 и 29 июня.
Выходит, что в 2020 году будет несколько выходных, которые продлятся по 3-4 дня подряд:
4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.
Напомним, ранее мы писали, сколько будет выходных на Рождество.