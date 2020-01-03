9 кораблей и 7 катеров морской охраны прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы и Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Железным защитникам морских рубежей проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения", — говорится в сообщении.

Корабли и катера морской охраны прошли плановый ремонт / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Как отмечается, флагман морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверены исправность и готовность корабельного оружия.

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Кроме этого, обновлены рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. Теперь с обновленными двигателями и спецоборудованием "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море.

По материалам: ukrinform.ru