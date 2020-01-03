В Украине изъяли из оборота опасное медустройство для очистки крови

Гослекслужба изъяла из оборота опасное медицинское изделие для плазмафереза.

Об этом сообщает Гослекслужба.

Отмечается, что во время проведения внеплановой проверки в ООО «Ликомед» были выявлены неверные сведения, внесенные в декларацию о соответствии продукта. В частности, в документе указано, что медицинское изделие относится к I классу безопасности и не требует привлечения органа по оценке соответствия для проведения процедуры оценки соответствия и является нестерильным.

Зато в Гослекслужбе указали, что это медицинское изделие относится к классу безопасности IIА и является стерильным, что требует привлечения органа по оценке соответствия.

Кроме того, были выявлены другие нарушения Технического регламента.

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Отмечается также, что реализация медицинских изделий сопровождалась декларацией о соответствии с регистрационным номером Гослекслужбы. Однако в ведомстве отдельно обратили внимание на тот факт, что не регистрируют декларации о соответствии. Эта информация была передана в правоохранительные органы.

В связи с рядом нарушений Гослекслужбой в Харьковской области было принято решение о принятии ограничительных (корректирующих) мер путем запрета предоставления этих медицинских изделий на рынок и изъятие их из обращения.

Плазмаферез — это лечебная процедура, основанная на использовании крови. При несоблюдении требований Технического регламента у пациента могут возникнуть проблемы биологического (инфицирование, сепсис, ухудшение течения основного заболевания и т.п.), химического (возникновение аллергических реакций различной степени тяжести, повреждения кожи, химический ожог и т.д.), механического характера (возможность протекания, нарушения стерильности и т.д. ).

По материалам: ukrinform.ru