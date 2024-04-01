Укргидрометцентр в первый день апреля сообщил, что в нашей стране зафиксировали пыль из Сахары. Руселевич оценила риски для здоровья от такого явления, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам врача, пыль из африканской пустыни может быть опасной для украинцев, которые имеют заболевания дыхательной системы или ЛОР-органов, а также аллергию на пыльцу.

Медик объяснила, что эта пыль способна раздражать слизистые оболочки, вызывая затрудненное дыхание, кашель и насморк. Чтобы минимизировать ее вред для здоровья Руселевич советует украинцам следовать простым рекомендациям.

Врач отметила, что прежде всего нужно минимизировать контакт с пылью, то есть ограничить время пребывания на улице, использовать очистители воздуха и кондиционеры.

Также важно пить больше воды для предотвращения пересыхания слизистых. Помимо этого, стоит минимизировать использование дезодорантов, парфюмерных средств и эфирных масел, чтобы уменьшить раздражение ими.

Аллерголог добавила, что украинцам, которые входят в группы риска, нужно надевать маски, респираторы. Помимо этого, для них не лишним будет использование назальных фильтров.

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