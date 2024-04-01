Как информирует «НБН», в комментарии LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что призыв этого года – составляющая общей мобилизации в России.

При этом военный аналитик, основатель БО Реактивная почта Павел Нарожный добавил, что для Украины это один из маркеров того, что российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать большую войну и проверенную тактику мясных штурмов.

В свою очередь военное руководство государства-оккупанта обещает, что российских призывников не будут отправлять на оккупированные земли Украинского государства и они не будут принимать участие в боевых действиях.

Однако, как подчеркнул военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, остается определенный элемент интриги в том, окажутся ли эти сто пятьдесят тысяч оккупантов на территории Украины именно в статусе срочников, где они будут проходить службу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, на чем сосредоточился Кремль после того, как был переизбран Путин.