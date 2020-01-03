Загадываем желания: В ночь на 4 января пройдет невероятный звездопад

Жителям Земли предстоит полюбоваться метеоритным дожем под названием Квадрантид.

По данным ученых, звездопад будет проходить вплоть до 12 января, но сам его пик выпадает как раз в ночь с 3 на 4 января.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Факты«.

Отмечается, что в такое пиковое время можно увидеть от 40 до 250 падающих метеоритов.

Стоит добавить, что Квадрантид был открыт ещё в 19 столетие и назван он в честь созвездия Стенного Квадранта, который в современном мире не учитывают астрологи и ученые.

При этом астрологи подчеркивают, что звездопад Квадрантид, в свой пик, имеет сильную энергетику и именно в это время можно смело загадывать свои желания, всматриваясь в летящие звезды. Главное в этом момент полностью сосредоточиться на своей мечте и попытаться её визуализировать.

Конечно же, наблюдать за звездопадом надо в ночное время суток. Смотреть нужно в районе созвездия Большой Медведицы.

Напомним, ранее мы писали, что о популярном звездопаде.