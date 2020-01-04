Епифаний сказал, когда ПЦУ возьмется за перенос даты празднования Рождества

Сейчас в Украине проходит много дискуссий по реформе календаря, однако украинский народ пока не готов к ней.

Об этом в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Мы сейчас видим, что идут дискуссии о календарном вопросе по реформе календаря, но этот вопрос довольно сложный. Украинский народ пока не готов к календарной реформе", — сказал Епифаний.

Он отметил, что когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять соответствующее решение.

По мнению предстоятеля ПЦУ, сначала надо провести большую просветительскую работу.

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"В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенесение, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно", — добавил Епифаний.

По материалам: ukrinform.ru