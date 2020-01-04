«Праздники без папы»: волонтеры передали три тысячи подарков детям участников АТО/ООС

В рамках акции «Праздники без папы» к Рождественским праздникам волонтеры из Украины и Польши сформировали более трех тысяч подарков для детей воинов, погибших, раненых или же сейчас защищающих Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Это ежегодная благотворительная акция в Польше по сбору средств и подарков для украинских детей к Рождественским праздникам… Сейчас в подарочном списке "Праздники без папы" более трех тысяч детей со всей Украины", — говорится в сообщении.

Сбор средств продолжается с ноября по январь. В течение двух месяцев волонтеры собирают средства на закупку сладостей и подарков, а накануне праздников, все подарки доставляются адресатам по всей Украине. Акция уже давно вышла за пределы Европы, и теперь к ней присоединяются волонтеры из Австралии, Канады, США, Индии и Ливана.

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Основателем проекта является волонтерская «Инициатива героям Майдана» в Варшаве.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru