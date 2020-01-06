Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины — Епифаний

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что Православная церковь Украины с получением Томоса стала независимой и равной во всем с другими Церквами-Сестрами, и призвал украинцев объединиться и дальше работать вместе на благо православия и Украины.

"Год назад в рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная церковь Украины является независимой и равной во всем с другими Церквами-Сестрами. Этот документ завершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. Ведь Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии для всей полноты единой поместной Украинской православной церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная свыше тысячи лет назад в крещальных водах реки Днепр, Церковь — выросла и утвердилась для самостоятельного бытия", — подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний также отметил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины.

По словам Епифания, поместная Украинская православная церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость.

"Мы рады решению других поместных церквей иметь с Православной церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-Сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество громад и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит в нашу Церковь ", — написал Епифаний.

Он также призвал всех к единению и отметил, что "двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас".

"Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанной Господом Иисусом Христом единства между единоверцами — давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо Православия и Украины как единая поместная Украинская православная церковь ", — призвал предстоятель ПЦУ.

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Как сообщалось, год назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года: в Патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По материалам: ukrinform.ru