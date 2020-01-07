Пластуны пришли в Кабмин с колядками

Общество
Таисия Слепцова0
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Пластуны пришли в Кабмин с колядками

Скауты из организации "Пласт" посетили Кабинета министров с колядками.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"На Рождество с колядками Кабинет министров посетили скауты из организации «Пласт». Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!" — написал он.

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Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые "могут перед нами стоять".

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Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово — один из самых торжественных и радостных праздников в году.

По материалам: ukrinform.ru


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